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    Abdullah Avcı'dan Dünya Kasketliler Günü mesajı

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo mavili kulübün ilan ettiği "Dünya Kasketliler Günü" için bir video mesaj yayınladı.
    • AA
    • 03.03.2022 - 04:19
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    Abdullah Avcı'dan Dünya Kasketliler Günü mesajı

    Kasketiyle ve Trabzonspor'a geldiğinden beri elde ettiği başarıyla akıllarda yer edinen teknik drektör Abdullah Avcı, kulübün 2 Mart'ı Dünya Kasketliler Günü ilan etmesi, dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video mesajı yayınladı.

    "TRABZON'UN DEĞERLERİ BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE"

    Tecrübeli teknik adam, videoda şu ifadeleri kullandı:

    "Bugün 2 Mart, yılın 61. günü. Biz de bu seneden itibaren her yılın 61. gününü Dünya Kasketliler Günü olarak kutlamaya başlıyoruz. Ben de bu sosyal hareketin bir parçası olmaktan son derece mutluyum. Trabzonspor'un değerlerini başımızın üstünde tutmaya devam ediyoruz."

    TRABZONSPOR'UN MESAJI

    Trabzonspor Kulübünün, bu sabah saatlerinde yaptığı paylaşımda, şunlar kaydedilmişti:

    "Kasket, bizim için yalnızca bir aksesuar değil, bir duruştur. Nesiller arası bir gelenektir. Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı’nın bizlere yeniden hatırlattığı şanlı tarihimizdir. Bugünden itibaren her yılın 61. gününü #DünyaKasketlilerGünü ilan ediyoruz. Kutlu olsun."

    Abdullah Avcı'dan Dünya Kasketliler Günü mesajı - VİDEO


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