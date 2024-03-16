Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe derbisi açıklaması: Konuşmama gerek yok, istatistiğime bakın

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Şampiyonluk yolunda kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'nin zorlu rakibi Trabzonspor'un teknik patronu Abdullah Avcı, derbi öncesi önemli açıklamalarda bulundu.
Abdullah Avcı açıklamalarında,
Sadece Trabzon değil her yerle ilgili olabilir. İstanbul'u tercih etmesi normaldir. Kendi içinden çıkaracağın oyuncularla buraya gelmek isteyen oyuncuları ayarlayabilirsin. Ekonomiyi ve İstanbul'u tercih etmesi normaldir. İletişimle bunu en aza indirebiliyoruz. Kendi insanımıza yatırım yaparsak çok daha iyi olur.
İsimler var görüşüyorum. Görüntülü görüştüğümüz oyuncular da var.
Meunier'in de sorduğu kişiler var. Bizimde anlattıklarımız var. “Beni nasıl kullanacaksın?” Avrupalı bunu soruyor. Sen buna cevap verebiliyorsan ikna olabiliyor. Meunier'de bunlardan biri.
Ahmetcan sakatlanmış ama önemli değil. Milli takıma çağırıldı. Buranında Türk futbolunun da göz bebeği.
Zaman zaman 3 zaman zaman tek oyuncumuz Milli Takıma çağrılacak. Duruma göre değişecektir. Saygı göstermek lazım. Ben de aynı eleştirileri aldım.
"En fazla genci oynatan hoca benim"
Türkiye'de son 15 senede en fazla genci oynatan, Avrupa'ya A Milli takıma yollayan hocayım. Son örneği Ahmetcan. Buraya gelmeden Ahmetcan'ı tanımıyordum. 18 yaşında transfer oldu. Oynatmak için mi oynayacağız, kazanmak için mi? Bazı zamanlarda çabuk vazgeçebiliyoruz. Her zaman oyuncu çıkmayabilir. Bazı yaş gruplarında 7-8 sayarsın bazen iki tane zor sayarsın.
Ben kimsenin üstünü çizmedim. Abdülkadir Ömür'ün buraya çok önemli hizmetleri var. 4 kupa aldı. Onlar Trabzon'un öz evladı. Buraya hizmet ettiler. Güzel hatırlamak lazım. Ömür Avcı o.
"Ölüm-kalım maçı değil"
Ben Fenerbahçe ile bilgili birşey konuşmayacağım. Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe istatistiğine baksana. Hayırlısı, güzel maç olsun.
Bu bir ölüm-kalım savaş maçı değil. Bizim çok rahat olmamız gereken bir maç. Tribünün de öyle olması lazım. Sakin ve sabırlı şekilde takımlarına destek versinler. Onu verdikleri zaman zaten sonuç geliyor.
ifadelerini kullandı.
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