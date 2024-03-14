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Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe'ye karşı ilginç istatistik! Rakibini 3 kez zirveden indirdi

Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe'ye karşı ilginç istatistik! Rakibini 3 kez zirveden indirdi Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 5 maçın 3'ünü kazanırken, sadece 1 kez mağlup oldu. Ayrıca tecrübeli teknik adam, sarı-lacivertli takımı mağlup ettiği bu karşılaşmalarda rakibini liderlik koltuğundan da etti.