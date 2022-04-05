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    Abdullah Avcı'dan futbolculara motivasyon konuşması

    Abdullah Avcı'dan futbolculara motivasyon konuşması

    1-1’lik Beşiktaş beraberliğiyle şampiyonluğu yine erteleyen Trabzonspor’da, Abdullah Avcı oyuncularını motive etti.
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2022 - 10:17
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 10:50
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    40 bin kişilik müthiş taraftar desteğiyle Beşiktaş karşısına çıkan Trabzonspor, ligin ilk yarısında deplasmanda yıktığı rakibini bu kez Akyazı’da geçemedi.

    1-1’lik beraberlik sonrası tribünlerin alkışlarla soyunma odasına gönderdiği bordo-mavili takımda, moraller biraz bozuktu. Ancak teknik direktör Abdullah Avcı, hemen duruma müdahale etti.

    "AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİZ"

    Beşiktaş’ın her şeye rağmen güçlü bir rakip olduğunun altını çizen başarılı hoca, “Kazanmak için her şeyi yaptık ama olmadı. Karşımızda çok dirençli bir takım vardı. Bu müthiş atmosferde elbette taraftarımıza galibiyet hediye edebilirdik. Ancak futbolda bunlar var. Biz buralara büyük fedakârlıklar yaparak geldik. Aynı şekilde devam edeceğiz.” sözleriyle takımına seslendi.

    Abdullah Avcı dan futbolculara motivasyon konuşması #1

    "BU AY BU İŞİ BİTİRECEĞİZ"

    Maç sonrası basın toplantısında şampiyonluk için net konuşan ve “Çifte bayram yaşayacağız. Taraftarlar hazırlıklara başlasın.” diyen Avcı, oyuncularına da benzer sözler sarf etti. Liderin teknik patronu, “Biz lideriz ve şampiyonluğa gidiyoruz. Mutlu sona çok az kaldı. Bu ay bu işi bitireceğiz. Size güveniyorum.” ifadelerini kullandı.

    Abdullah Avcı dan futbolculara motivasyon konuşması #2


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