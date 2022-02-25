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    Abdullah Avcı'dan Kayserispor maçı sonrası açıklamalar

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 3-2'lik Yukatel Kayserispor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2022 - 22:40
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    Abdullah Avcı'dan Kayserispor maçı sonrası açıklamalar

    Süper Lig'de sahasında ağırladığı Yukatel Kayserispor 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı maç sonu konuştu.

    "Şampiyonluk hikayeleri böyle maçlarda yazılıyor. Hiçbir rakip kolay değil" diyen deneyimli hoca, "14 puan önde olabiliriz ama bizim gergin olmaya hata yapmaya hakkımız yok. Şampiyon gibi oynamamız ve bunun tadını çıkarmamız gerekiyor. Taraftara teşekkürler. Trabzonspor'un DNA'sında böyle geri dönüşler var." ifadelerini kullandı.

    Abdullah Avcı dan Kayserispor maçı sonrası açıklamalar #1

    "HARİKA GİDİYORUZ"

    Maçın ikinci yarısındaki oyunlarına dikkat çeken Avcı, "İki topumuz direkten döndü. Trabzonspor ikinci yarıda harika bir tempo yaptı. Taraftarımız vazgeçmedi bizi diri tuttu. Haftalar azalıyor. Bu galibiyetler bizim daha özgüvenli oynamamamızı sağlamalı. Harika gidiyoruz, çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

    Abdullah Avcı dan Kayserispor maçı sonrası açıklamalar #2


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