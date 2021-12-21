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    Abdullah Avcı'dan maç sonu açıklamalar

    Abdullah Avcı'dan maç sonu açıklamalar

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Altay maçı hakkında konuştu. Avcı, "Herkes bu sene 'İyi ki Trabzonspor var' diyor" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2021 - 22:55
    • Güncelleme : 21.12.2021 - 23:09
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    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Altay karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

    Karşılaşmayı değerlendiren Abdullah Avcı "Geri düşüp kazanmak kolay değil. Çok zor bir deplasmanda iyi bir galibiyet aldık. Her hafta bir final oynuyoruz. İddia ederek söylüyorum, sadece 3 puan aldık, başka bir şey kazanmadı. Sonradan girenler de çok büyük katkı sağladı. Hedefe giderken, geriden gelip kazanmak da önemli." dedi.

    Abdullah Avcı dan maç sonu açıklamalar #1

    TARAFTARA ÇAĞRI

    Başakşehir maçı hakkında konuşan Avcı "Başakşehir ile önemli bir maça çıkacağız. Herkes bu sene 'İyi ki Trabzonspor var' diyor. Bu bizi mutlu ediyor. Cumartesi günü taraftarlarımızı maça bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

    Abdullah Avcı dan maç sonu açıklamalar #2

    TRANSFER AÇIKLAMASI

    Transfer sorusunu yanıtlayan Abdullah Avcı "Transfer çalışmaları devam ediyor. İki oyuncu daha planlıyoruz. Sol bek transferi istiyoruz. Bir de set hücumlarında rakibin arkasına koşu yapabilecek, adam eksiltebilecek kanar oyuncusu almayı düşünüyoruz." dedi.

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