Abdullah Avcı'dan ortamı yumuşatan sözler: Samsun hak etti Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, Samsunspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Samsunspor'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Performans olarak yetersiz kaldıklarını söyleyen Abdullah Avcı, "Hem oyun olarak hem de bireysel performans olarak çok düşük kaldık. Ligde en yakın rakibine 6-7 puan fark atmamız bile bir şey değiştirmez. Oyunu ciddiye almamız lazım. Biz Samsunspor'un oyununa karşılık veremedik. Oyunları doğru kuramadık, ikinci topları da alamadık. Futbolda bunların hepsi olabilir." ifadelerini kullandı.

"Samsun'da atmosfer etkileyiciydi"

Oynadıkları oyunun doğru olmadığını söyleyen Abdullah Avcı şu sözlerle devam etti:

İkinci yarı topa sahip olduk ama bu yeterli değil. Doğru oyun yok, şık değil. Rakip hak ettiği bir galibiyet aldı. Biz oyuna ortak olamadık. Kupa maçına daha farklı konsantrasyonla çıkacağız. 3.'lük şansımızı da devam ettirmeliyiz. Bu tabloyu olumluya çevirecek durumumuz var. Samsun bir futbol şehri, atmosfer de etkileyiciydi.

"Futbolda hesaplaşma olmaz"

Son olarak futbolun sadece bir oyun olduğunu söyleyen Abdullah Avcı şu sözlerle cümlelerini noktaladı: