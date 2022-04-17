Abdullah Avcı'dan oyunculara: Bayramdan önce şampiyon olalım

Abdullah Avcı, Karagümrük beraberliğinin ardından oyuncularına, "Bazen ne kadar çabalarsanız çabalayın olmayınca olmuyor. Bu işi en geç Ramazan bayramına kadar bitirelim" dedi.

Süper Lig’in 33. Haftasında lider Trabzonspor, evinde İstanbul ekibi Fatih Karagümrük’ü ağırladı.

Bordo-mavililer, mücadeleden 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor'da son 4 maçta kaybedilen 9 puan nedeniyle bordo-mavililer, lig tarihin en erken şampiyonluğu için eline geçen fırsatları değerlendiremedi.

“Bu işi en geç Ramazan bayramına kadar bitirelim”

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Karagümrük beraberliği sonrası oyuncularına "Kazanmak için her şeyi yaptınız. Sizinle gurur duyuyorum. Bazen ne kadar çabalarsanız çabalayın olmayınca olmuyor. Ama sizden şunu istiyorum. Bu işi en geç Ramazan bayramına kadar bitirelim" dediği öğrenildi.

Trabzonspor, bayrama kadar ligde 19 Nisan'da deplasmanda Adana Demirspor, 30 Nisan'da ise sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.

Trabzonspor'da son haftalarda yaşanan puan kayıpları nedeniyle teknik direktör Abdullah Avcı'ya yönelik özellikle farklı takım taraftarlarından gelen eleştiriler sonrası yönetim harekete geçti.

Ağaoğlu Trabzon’da kaldı

Trabzon'da son haftalarda yaşanan puan kayıpları sonrası Abdullah Avcı'nın yanında yer almak isteyen Başkan Ahmet Ağaoğlu, maçın ardından İstanbul'a dönmeyerek Trabzon'da kaldı. Ağaoğlu'nun takıma moral vermesi bekleniyor.