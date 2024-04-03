Abdullah Avcı'dan TFF'nin fikstür planlamasına eleştiri Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Konyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında konuk olduğu Konyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, "Galibiyetle döndüğümüz için son derece mutluyum. Oyuna iyi başladık, rakibimiz ligin iyi takımlarından birisi. Her maça final gibi bakıyorlar. Bizim de üçüncülük şansımız var. Oyuna iyi başladık, harika bir gol oldu. Oyun planladığımızın dışına çıktı. Konyaspor topa daha fazla sahip oldu, bizim daha agresif savunma yapmamız lazımdı. Buna biraz uzak kaldık. İkinci yarıda penaltı golüyle 2-0 öne geçtik. Oyun istediğimiz gibi gidiyordu, kenar ortasından gol yedik. Çok pozisyon vermediğimiz bir maç oynadık ama daha agresif olabilirdik. Rakibi geriye doğru ittirebilirdik" dedi.

TFF'ye eleştiri

Türkiye Futbol Federasyonu'nun fikstür planlamasını eleştiren Avcı, "17 gün sonra maç oynandı. Bundan sonraki maç 9 gün sonra. Futbolda ritimleri bu şekilde yakalamak kolay olmuyor. TFF'nin özellikle sezon başı planlamayı yaparken bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Planlama bu anlamda çok doğru gitmiyor. Önümüzdeki sene için ricam, daha dikkat edilmesi. 26 günde ikinci maça çıkacağız. Bu çok sağlıklı bir durum değil" açıklamasını yaptı.

"Taraftarımız bizim için çok etkili"

Abdullah Avcı, son olarak, "Taraftarımız bizim için çok etkili. Şimdi böyle bir süreç yaşandı. Bununla ilgili kulüp bir şeyler konuşacaktır. Teknik direktör sahanın dışına çıkmak gibi bir durumum olmadığını düşünüyorum. Bunu ben sadece dışarıdan takip ediyorum. Sorumluluk sahibi insanlar dilini ve üslubunu değiştirirlerse biz bu oyunun yine güzel tarafına dönebiliriz. Ben yine bu tarafından bakacağım" şeklinde konuştu.