Abdullah Avcı'dan Trabzonspor'a sözleşme cevabı

Abdullah Avcı ile sözleşme uzatmak isteyen Trabzonspor, deneyimli teknik adamdan "Şimdilik bu mutluluğu yaşayalım, nasıl olsa bir yıl daha buradayım, düşünmem lazım” cevabını aldı.

Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı Trabzonspor'un bitime 3 hafta kala zaferini ilan etmesi ile sona erdi. 38 yıl aradan sonra gelen bu heyecanın yanı sıra gözler başarının mimarı Abdullah Avcı'ya çevrildi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, bu sezon elde ettikleri başarının önümüzdeki yıllarda da devam etmesi için şimdiden adımları atmak istiyor. Bu yüzden ilk hamle, teknik direktör Abdullah Avcı’ya yapıldı.

Başkan Ağaoğlu, Avcı’ya “Sözleşmeni şimdi yeniden yapılandırıp iki yıllık yeni bir sözleşme yapalım, ücretini de iyileştirelim” teklifinde bulundu.

"Teklifi düşünmem lazım"

Trabzonspor ile geçen sezon 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Avcı, Ağaoğlu’na “Başkan’ım şimdilik bu başarının tadını çıkaralım, nasıl olsa bir yıl daha buradayım, teklifi düşünmem lazım” cevabını verdi.

"Seni kolay kolay bırakmayız"

Bu sözler karşısında şaşıran Ağaoğlu “Bugün olmazsa yarın imzalarız, seni kolay kolay bir yere bırakmayız.” ifadelerini kullandı.

Avcı’dan başka bir isim istemiyor

Başkan Ağaoğlu, görev süresinin bitimine kadar Avcı’dan başka bir isimle çalışmak istemiyor.

Bu sezon 6.5 milyon lira alan Avcı, sözleşmesine göre önümüzdeki sezon bordo-mavili kulüpten primler hariç 8.5 milyon lira kazanacak.