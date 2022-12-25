Abdullah Avcı'dan yeni rekor

Derbi kaybetmeyen Abdullah Avcı, Fenerbahçe galibiyetiyle iç sahada kazanma sayısını 32 maça çıkararak kariyer rekoru kırdı.

Süper Lig’in 15’inci haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında bordo mavili ekip sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Trabzonspor, bu galibiyetin ardından puanını 26 yaparak zirveye bir adım daha yaklaştı.

Kariyer rekoru

Opta verilerine göre; iç sahada görev yaptığı son 32 Süper Lig maçını kaybetmeyen Abdullah Avcı (20G 12B), teknik direktörlük kariyerinin en uzun serisini yakaladı.

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında da uzun süredir kaybetmiyor.

663 gündür kaybetmiyor

Tecrübeli teknik adam yönetiminde, üç büyük rakibi önünde son yenilgisini 2020-2021 sezonunun 27. haftasında sahasında Fenerbahçe karşısında 1-0'lık sonuçla yaşayan Bordo-mavililer, 663 gündür söz konusu maçlarda mağlup olmadı.

Karadeniz ekibi, bu dönemde 9 karşılaşma oynarken 3 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

Derbi istatistiği

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile toplam 12 maç oynarken bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 6 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve gelen Abdullah Avcı ile Bordo-mavililer, üç büyük rakibi karşısında 2 mağlubiyet, 1 galibiyet, 1 beraberlik alarak sezonu tamamladı. Karadeniz ekibi, şampiyon tamamladığı geçen sezon ise 3 galibiyet, 3 beraberlik elde edip sezonu yenilgisiz kapadı, bu sezon ise 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı.