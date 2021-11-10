Abdullah Avcı'nın 1 yıllık Trabzonspor karnesi

10 Kasım’da Trabzonspor’da resmen göreve başlayan ve bugün itibarıyla 1 yılını dolduran teknik direktör Abdullah Avcı, son sıralardan aldığı takımı liderliğe kadar çıkardı.

Süper Lig’de 30 puan ile zirvede yer alan Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı, bugün itibarıyla takımda tam bir yılını doldurdu.

10 Kasım 2020 tarihinde bordo-mavili takımda resmen göreve başlayan ve 2020-21 sezonun 9’uncu haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasıyla takımın başında ilk müsabakasına çıkan Avcı, bu maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Karadeniz ekibini 8 hafta sonunda 6 puanla 17’nci sıradan devralırken, sezonu ise 71 puanla 4’üncü sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne katılım hakkı kazandı. Trabzonspor, söz konusu sezonda Avcı yönetiminde çıktığı 32 lig maçında 18 galibiyet ve 11 beraberlik alırken, yalnızca 3 müsabakadan mağlup ayrıldı.

NAMAĞLUP LİDER

2021-22 sezonuna da Avcı yönetiminde başlayan Karadeniz ekibi, geride kalan haftada 12 maç sonunda topladığı 30 puan ile namağlup zirvede yer aldı. Abdullah Avcı yönetiminde ligde son 24 maçını yenilgisiz tamamlayan Trabzonspor, ayrıca son 24 deplasman karşılaşmasından da namağlup ayrılarak kulüp tarihinde rekorları egale etti.

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig’de toplamda 44 maça çıkarken, söz konusu karşılaşmalarda 27 galibiyet, 14 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

EZELİ RAKİPLERİNE KARŞI PERFORMANSI

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde ezeli rakipleriyle oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Bordo-mavili takımdaki ilk dönemi olan 2020-21 sezonunda Galatasaray ’a ilk maçta 2-0 mağlup olan ve ikinci maçtan 1-1’lik beraberlikle ayrılan Avcı, Beşiktaş’ı 2-1 mağlup edip, Fenerbahçe karşısından ise 1-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.

Lider Trabzonspor, bu sezon geride kalan 12 haftalık bölümde ezeli rakiplerinin tamamıyla karşılaşırken, bu müsabakalarda mağlubiyet yüzü görmedi. Avcı’lı Trabzonspor, Galatasaray ile 2-2 berabere kalırken, Fenerbahçe’yi 3-1, Beşiktaş’ı ise 2-1 mağlup etmeyi başardı.