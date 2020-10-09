Abdullah Avcı'nın avukatı: Beşiktaş hiç ödeme yapmadı

Abdullah Avcı'nın avukatı Sami Dinç, deneyimli hocanın 'çalışmadığı süre boyunca Beşiktaş'tan maaş alıyor' bilgisinin doğru olmadığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, 29 Ocak 2020'de teknik direktör Abdullah Avcı'nın sözleşmesini feshedip takımın başına Sergen Yalçın'ı getirmişti.

"BEŞİKTAŞ ÖDEMELERİ YAPMADI"

Abdullah Avcı'nın avukatı Sami Dinç'ten son dönemlerde deneyimli hocaya yönelik yapılan eleştirilere açıklama geldi: "Fesih sonrası döneme ilişkin olarak Beşiktaş tarafından müvekkil teknik adama hiçbir ücret ödenmemiştir."