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    Abdullah Avcı'nın değişim planı

    Abdullah Avcı'nın değişim planı

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, pazartesi günü yapılacak olan topbaşı ile birlikte Karadeniz ekibinde köklü değişimler yapacak.
    • 19.11.2022 - 12:48
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    Trabzonspor, 8 günlük iznin ardından 21 Kasım Pazartesi günü çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.

    Karadeniz ekibi, 29 Kasım ile 9 Aralık tarihleri arasında Antalya'da kamp yapacak. Bu dönemde bordo-mavili takımda köklü değişimler yaşanacak.

    Daha önce lige verilen arada birçok şeyi gözden geçireceklerini dile getiren Abdullah Avcı, 4 ana madde üzerinde duracak.

    İşte Trabzonspor'un değişim planı:

    Ekibinden analiz istedi

    Ekibinden oynadıkları maçlarda yapılan hatalar, uygulama eksikleri, taktik sistem dışındaki hareketler ve bireysel performanslarla ilgili analiz isteyen deneyimli çalıştırıcı, çıkacak sonuçları oyuncularla hem görsel hem de uygulamalı olarak paylaşacak.

    Abdullah Avcı nın değişim planı #1

    Agresif bir takım oluşturmak istiyor

    Abdullah Avcı, kariyerinin büyük bir bölümünde pas oyunu üzerinde durdu. Ancak daha önce yaptığı açıklamalarda değişim sinyalleri verdi. Daha agresif bir takım oluşturma düşüncesinde olan Avcı'nın, bunun tohumlarını Antalya kampında atması bekleniyor.

    Abdullah Avcı nın değişim planı #2

    Süre alamayan oyunculara özel antrenman programı uygulanacak

    Teknik ekip, çok fazla süre alamayan Hüseyin Türkmen, Doğucan Haspolat, Kerem Şen, Naci Ünüvar, Lahtimi ve Djaniny gibi oyuncuların yanı sıra beklentilerin uzağında kalan isimlere özel antrenman programı uygulayacak. 59 yaşındaki çalıştırıcı, bu futbolcuların bazılarını ilk 11 için bazılarını da hamle oyuncusu olarak hazırlayacak.

    Abdullah Avcı nın değişim planı #3

    Abdullah Avcı kanat bölgesini daha aktif şekilde kullanmak istiyor

    Avcı'nın planları arasında iki kanadı da daha aktif bir şekilde kullanmak var. Bu bölgede sadece Trezeguet'den performans alabilen Avcı, Visca'nın dönüşüyle birlikte rahatlayacak. Bordo-mavili takımın teknik patronu, ikiliden daha fazla sorumluluk almalarını ve hücum organizasyonlarını şekillendirmelerini istiyor.

    Abdullah Avcı nın değişim planı #4

    Trabzonspor 7. sırada

    Süper Lig'de 13 karşılaşmaya çıkan Trabzonspor, 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 23 puan topladı. Bordo-mavililer ligde 7. basamakta bulunuyor.

    Abdullah Avcı nın değişim planı #5


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