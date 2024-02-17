Abdullah Avcı'nın futbolculardan istediği oyun: Coşkulu olun Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Pendikspor maçında oyuncularından daha coşkulu ve heyecanlı futbol istedi.

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Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Pendikspor karşılaşmasına öğrencilerini iki farklı yönden hazırlıyor.

Taktik çalışmalarını sürdüren bordo-mavililerde deneyimli çalıştırıcı öğrencilerini mental yönden de bu önemli mücadeleye hazırlıyor.

Hatayspor maçında gelen galibiyetin ardından Pendikspor maçından da alınacak 3 puanın kendilerine bir kazanma alışkanlığı getireceğini düşünüyor. Bunun için oyuncularıyla yaptığı konuşmada "Ligin kırılma bölümünde yer alıyoruz. Buraları kazanarak çıkarsak lig sonunda Avrupa Kupaları sıralamasında kesin olarak yer alırız." dedi.

"Sürekli golü isteyin"

Abdullah Avcı, ligdeki kötü gidişata Hatayspor galibiyetiyle son verdiklerini kaydetti. Pendikspor karşılaşması öncesindeki konuşmasında "Sizden daha heyecanlı daha coşkulu bir oyun istiyorum. Sürekli golü isteyin" diyerek hücum emri verdi. Maçın hiçbir bölümünde taktik disiplinden asla kopmamalarını istedi.

Hafta boyunca son dönemdeki yapılan hataların tekrarlanmaması üzerine çalışmalar yapan teknik ekip, Pendikspor maçında Hatayspor karşısındaki performansı daha da artırmak ve oyun gelişimini sürdürmeyi arzuluyor. Avcı bu sezonu oyun anlamında oturtmaları gerektiğini belirterek "Gelecek sezon bunun üzerine koyarak devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.