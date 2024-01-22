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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray'a 5-1 yenildikleri karşılaşmanın ardından açıklamalar yaparken, bir gazeteci sürpriz bir çıkışta bulundu.

Maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan Avcı'ya bir gazeteci, "İptal edilen gol de sayılsa, adamlar bize plakayı taktı hocam!" ifadelerini kullandı.

Bu sözler üzerine Avcı büyük şaşkınlık yaşarken, "O tarafına bakmıyorum, dediğim gibi çalışmaya iyisini yapmaya devam edeceğiz." dedi.

"Daha fazla çalışacağız"

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şöyle:

Çok detaya girmeden şöyle diyebiliriz, ilk yarı dengede bir oyun vardı. Savunma bireysel performansı olarak yediğimiz bir gol vardı. 60'a kadar oyun dengeli gidiyordu. Hamle yaparken, ayağımızdaki topları kaptırarak goller yedik. Bunun bir bahanesi olamaz. Çok şık olmadı, güzel olmadı. Yapacak bir şey yok. Daha fazla çalışacağız.