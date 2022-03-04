Abdullah Avcı'nın hedefi Kadıköy'de kazanmak

Süper Lig'de 28. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak olan Trabzonspor'da tek hedef 24 yıl sonra ligde sarı-lacivertlileri mağlup etmek.

Süper Lig'de 66 puanla zirvede yer alan Trabzonspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçına iki farklı hedefle hazırlanıyor.

Ligde son 5 maçını kayıpsız geçen ve en yakın rakibine 17 puan fark atan bordo-mavililer, Kadıköy'den galibiyetle ayrılmaktan başka bir şey düşünmüyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı da Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı vereceği ilk sınavı kayıpsız geçmenin planlarını yapıyor.

LİGDE 24 YILDIR KADIKÖY GALİBİYETİ YOK

Trabzonspor ayrıca ligde deplasmanda en son 23 Ağustos 1997'de 3-1 mağlup ettiği rakibi karşısında 24 yıllık seriyi de bitirmek istiyor.

Geçen sezon Eddie Newton yönetiminde çıktığı maçtan 3-1 yenik ayrılan Trabzonspor, 2019-2020'de ligde 1-1 berabere kaldığı rakibini Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Kadıköy'de 3-1 devirmişti.

AVCI, İSTANBUL'DA KAYBETMEDİ

Ancak ligde İstanbul'daki galibiyet hasreti devam etmişti. Bu sezon İstanbul'da oynadığı tüm maçları kazanan Fırtına, bu seriyi sürdürüp 5'te 5 yapmak istiyor. Bordo-mavililer, rakip sahada Kasımpaşa'yı 1-0, Karagümrük'ü 2-0, G.Saray ve Beşiktaş'ı ise 2-1'lik skorlarla mağlup etmişti.