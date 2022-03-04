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    Abdullah Avcı'nın hedefi Kadıköy'de kazanmak

    Süper Lig'de 28. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak olan Trabzonspor'da tek hedef 24 yıl sonra ligde sarı-lacivertlileri mağlup etmek.
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2022 - 11:25
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    Abdullah Avcı'nın hedefi Kadıköy'de kazanmak

    Süper Lig'de 66 puanla zirvede yer alan Trabzonspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçına iki farklı hedefle hazırlanıyor.

    Ligde son 5 maçını kayıpsız geçen ve en yakın rakibine 17 puan fark atan bordo-mavililer, Kadıköy'den galibiyetle ayrılmaktan başka bir şey düşünmüyor.

    Teknik direktör Abdullah Avcı da Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı vereceği ilk sınavı kayıpsız geçmenin planlarını yapıyor.

    Abdullah Avcı nın hedefi Kadıköy de kazanmak #1

    LİGDE 24 YILDIR KADIKÖY GALİBİYETİ YOK

    Trabzonspor ayrıca ligde deplasmanda en son 23 Ağustos 1997'de 3-1 mağlup ettiği rakibi karşısında 24 yıllık seriyi de bitirmek istiyor.

    Geçen sezon Eddie Newton yönetiminde çıktığı maçtan 3-1 yenik ayrılan Trabzonspor, 2019-2020'de ligde 1-1 berabere kaldığı rakibini Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Kadıköy'de 3-1 devirmişti.

    AVCI, İSTANBUL'DA KAYBETMEDİ

    Ancak ligde İstanbul'daki galibiyet hasreti devam etmişti. Bu sezon İstanbul'da oynadığı tüm maçları kazanan Fırtına, bu seriyi sürdürüp 5'te 5 yapmak istiyor. Bordo-mavililer, rakip sahada Kasımpaşa'yı 1-0, Karagümrük'ü 2-0, G.Saray ve Beşiktaş'ı ise 2-1'lik skorlarla mağlup etmişti.

    Abdullah Avcı nın hedefi Kadıköy de kazanmak #2


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