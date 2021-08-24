Abdullah Avcı'nın ilginç Trabzon anısı

Abdullah Avcı, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'nin hazırladığı aylık dergiye yaptığı açıklamalarda, başından geçen ilginç olaydan bahsetti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'nin hazırladığı aylık dergiye açıklamalarda bulundu.

Saha içindeki provokasyon ve sahanın dışındaki söylemlerin futbola büyük zararlar verdiğini savunan tecrübeli teknik adam, lige iyi başlayan bordo-mavili takımın hedefleri ile ilgili de "Şampiyon olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

- Dünyada en çok sevilen spor dalı futbol. Sizce bir gün bu değişir mi? İnsanlar futboldan sıkılır, sevgisi azalır mı?

Ben tam tersine artarak devam edeceğini düşünüyorum.

“HOCAM! SENİ SEVİYORUZ”

- Trabzon'da bu güne kadar yaşadığınız en ilginç diyalogu anlatır mısınız?

Trabzon'a yeni gelmiştim ve tesislere gitmem gerekiyordu. Aracımla ışıklarda durmuştum. Yanımdan büyük bir damperli kamyon geçip, az ileride durdu. Geri vitese takıp geri geldi. Camdan aşağıya doğru sert bir ifadeyle bakıp, "Hocam! Seni Seviyoruz, merak etme! Arkandayız" dedi. Ama öyle bir tarzı vardı ki seviyor mu dövüyor mu belli değildi. Bu anı unutmam. Hep anlatırım. Teşekkür ettim kendisine.

"FUTBOLA SAHA DIŞINDAKİ SÖYLEMLER ZARAR VERİYOR"

- Futbolun ruhuna ve seyrine en çok ne zarar veriyor?

Saha içindeki provokasyon ve sahanın dışındaki söylemler zarar veriyor.

- Değiştirme gücünüz olsaydı futbolu daha cazip, heyecanlı veya daha güzel hale getirebilmek için hangi yeniliği getirirdiniz?

Futbol çok güzel bir oyun. Üzerinde çok oynanmasına taraf olan biri değilim. Belki oyunu hızlandırabilmek adına maçı dört devreli hale getirebilirdim.

- Futbolcuyken teknik direktörünüze çok çalıştırıyor veya yanlış taktik veriyor diye içten içe kızar mıydınız?

Her futbolcunun dönem dönem teknik direktörle yaşadığı polemikler olmuştur. Benim de oldu ama futbol hayatımda hep takım kaptanlığı yaptığım için teknik adamlarla iletişimim iyi oldu. Sonuçta destek oldum ve bugün de o teknik adamlarla iletişimim devam ediyor.





"TRABZONSPOR EN ZİRVEYE KOŞACAKTIR"

- Bu sezon nasıl bir Trabzonspor izleyeceğiz?

Modern futbolun olmazsa olmazı, oyunun iki yönünü oynayabilmektir. Hem savunma hem hücumu yapabilmektir. Hücum oynarken dahil ya da set oynarken de rakip sahada oynarken de savunma güvenliğini alabilmek önemlidir. Bazen kendi oyuncu profiline göre, bazen rakibin analizine göre oyunun her iki yönünü, topun dışarıda olduğu bölümü, duran topları ayrı bölümü santim santim hesaplanan bir oyuna dönmüştür artık futbol. Tabii ki Trabzonspor en zirveye, en tepeye koşacaktır. Buna koşmak için de oyun içinde diğerlerinden daha fazla dominant oyunu ortaya koymalıdır.

- Şampiyonluk beklentisiyle ilgili neler söylersiniz?

Transfer yapmasa da sahaya çıktığı an rakipleri Trabzonspor'un şampiyonluğa oynayacağını bilirler. Trabzonspor forması rakibine bunu hissettirir. Şampiyon olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız ve çalışacağız. Trabzonspor'un hedefi bu ve böyle olması gerekiyor.

- Çok tartışılan yabancı kuralı ile ilgili neler söylersiniz?

Bu tür kurallar, kanunlar, yerli oyuncuyu geliştirmez, tıkar. Bununla ilgili çalışmalar da yaptım. 6 artı 2'ler 5 artı 3'ler gördük. Bunların hiçbiri gelişime katkı sağlayamaz. Rekabeti sağlayacak üretimdir. Bunu yapmadığın sürece olmaz. Kendi alt liglerine eğitim amaçlı uygulama ve denetleme yapacaksın. Liglerin organizasyonunu doğru yapacaksın. Bunlar olmadıpu sürece biz bunu konuşmaya devam edeceğiz ve bu bize zarar verecek. Yaş, belki farklı oyuncular kullanmak zorunda kalacağız. Yaş ortalaması belki yüksek oyuncu almak durumunda kalacağız. Belki bir sene sonra bu kural tekrar değişecek. Onun için yapılması gereken eğitim, yatırım, denetleme, uygulama, rekabet ortamında alt liglerin organizasyonu.

- Trabzonspor altyapısı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Öncelikle yeni yapılan Özkan Sümer Akademimizin içini iyi bir şekilde dizayn etmeye daha verimli hale getirmeye çalışıyoruz. Teknolojinin bilimin, ölçümlerin, departmanların profesyonelce olduğu bir akademi yapıp bu topraklardan gelen verimi artırmaya çalışıyoruz. Hızla yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Onlar gidip geliyor biz gidiyoruz, yöneticilerimiz hızlı çalışmalar yapıyor. Sezon boyunca bütün materyallerden yararlanan altyapımızı oluşturacağımızı düşünüyoruz.