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    Abdullah Avcı'nın şampiyonluk sevinci

    Abdullah Avcı'nın şampiyonluk sevinci

    Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor'da Abdullah Avcı da hakemin bitiş düdüğüyle büyük bir sevinç yaşadı.
    • Haber Merkezi
    • 30.04.2022 - 22:48
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    Süper Lig'de Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak şampiyonluk ipini göğüsleyen Trabzonspor'da adeta çifte bayram yaşandı.

    Abdullah Avcı'nın sevinci

    Bordo-mavili seyirciler Akyazı Stadı'nda büyük sevinç yaşarken hakem Atilla Karaoğlan'ın bitiş düdüğünü çalmasının ardından Abdullah Avcı'nın yaşadığı sevinç de görülmeye değerdi.

    Abdullah Avcı nın şampiyonluk sevinci #1


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