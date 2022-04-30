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Abdullah Avcı'nın şampiyonluk sevinci
Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor'da Abdullah Avcı da hakemin bitiş düdüğüyle büyük bir sevinç yaşadı.
- Haber Merkezi
- 30.04.2022 - 22:48
Süper Lig'de Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak şampiyonluk ipini göğüsleyen Trabzonspor'da adeta çifte bayram yaşandı.
Abdullah Avcı'nın sevinci
Bordo-mavili seyirciler Akyazı Stadı'nda büyük sevinç yaşarken hakem Atilla Karaoğlan'ın bitiş düdüğünü çalmasının ardından Abdullah Avcı'nın yaşadığı sevinç de görülmeye değerdi.