Abdullah Avcı'nın şansı İstanbul takımlarına karşı tutuyor Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup eden Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımlarıyla oynadığı 33 maçta sadece 6 kez yenildi.

AA

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek 26 yıl sonra rakibi karşısında dış sahada galip gelen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımları karşısındaki başarılı grafiğini sürdürdü.

Abdullah Avcı'nın, 2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo-mavili takımdan bugüne dek İstanbul temsilcileri karşısında 33 karşılaşma oynandı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 17 galibiyet, 10 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı.

Deplasmanda üç yenilgi

Trabzonspor, Avcı yönetiminde İstanbul takımları önünde deplasmanda 18 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, söz konusu yenilgileri şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunun son haftasında Başakşehir karşısında 3-1, geçen sezon Fatih Karagümrük karşısında 4-1, Galatasaray karşısında 2-1'lik sonuçla gördü.

Büyük maçlarda yenilmedi

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı dönemde üç büyük rakibi karşısında deplasman maçlarında sadece 1 kez mağlubiyet yüzü gördü.

Bordo-mavililer, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı toplam 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti.

Karadeniz ekibi, tek yenilgisini Galatasaray deplasmanında 2022-2023 sezonunda 2-1'lik sonuçla aldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)