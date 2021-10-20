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    Abdullah Avcı'nın soyunma odası konuşması galibiyeti getirdi

    Trabzonspor'un 3-1'lik Fenerbahçe galibiyetinin sırrı, Abdullah Avcı'nın maç öncesi yaptığı konuşmada gizli.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2021 - 10:21
    • Güncelleme : 20.10.2021 - 10:58
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    Abdullah Avcı'nın soyunma odası konuşması galibiyeti getirdi

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, Fenerbahçe maçı öncesi futbolcularına yaptığı konuşma ortaya çıktı.

    Avcı, "Sonuç nasıl giderse gitsin, oyun nasıl giderse gitsin biz oyunda hep aklımızla ve planlarımızla kalacağız. Bunu hep gerçekleştirdik ve geri dönüşler yaptık. Hep oyuna sadık, beraber hareket eden, beraber düşünen, beraber mücadele eden, beraber meydan okuyan bir takım olduk." dedi.

    Abdullah Avcı nın soyunma odası konuşması galibiyeti getirdi #1

    "ÇOK GÜZEL ŞEYLER YAPACAĞIZ!"

    Deneyimli teknik adam maç sonu ise "Burada bir senem oluyor. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün de bu duyguyu yaşattınız. Bu çok güzel. Çok güzel şeyler yapacağız. Bunu yaşattığınız için Trabzon ailesine, hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık." ifadelerini kullandı.

    Abdullah Avcı nın soyunma odası konuşması galibiyeti getirdi #2

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