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    Abdullah Avcı'nın sözleşmesi uzatılacak

    Abdullah Avcı'nın sözleşmesi uzatılacak

    Trabzonspor'da yönetim, takımı şampiyon yapan Abdullah Avcı'nın sözleşmesini 2025'e kadar uzatmayı düşündüğü ortaya çıktı.
    • 02.05.2022 - 08:57
    • Güncelleme : 02.05.2022 - 09:17
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    Daha önce Başakşehir’de 2 kez kıl payı kaçırdığı şampiyonluğa Trabzonspor’da ulaşan ve tarihi başarının en önemli mimarı olan Abdullah Avcı için yönetim harekete geçti.

    Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, şampiyon hocayı yeni sözleşmeyle ödüllendirecek.

    Geçtiğimiz sezonun 9. haftasında göreve başlayan ve 2.5 yıllık kontrat imzalanan Avcı’nın mukavelesi önümüzdeki yıl bitiyor.

    Abdullah Avcı nın sözleşmesi uzatılacak #1

    2 yıllık sözleşme imzalanacak

    Bordo-mavililer, tecrübeli teknik adamla 2 senelik yeni sözleşme yapacak ve Abdullah Avcı, 2025’in sonuna kadar Trabzonspor’un başında olacak.

    Abdullah Avcı nın sözleşmesi uzatılacak #2

    Maaşı da yükselecek

    Geçtiğimiz Aralık ayında 3 yıl için yeniden başkan seçilen Ahmet Ağaoğlu ve yönetiminin görev süresi 2024 Aralık’ta bitiyor. Yönetim, kısa zaman içinde Abdullah Avcı’yla sözleşme imzalayıp, kendi sürelerinin sonuna dek başarılı teknik direktörle çalışacaklar.

    Fanatik'in haberine göre; Trabzonspor Yönetimi, şampiyon hocanın yeni kontratında yıllık ücretini de yükseltmeyi planlıyor. KAP açıklamasına göre; bu sezon 6.5 milyon TL alan Avcı, gelecek yıl da 8.5 milyon TL kazanacak.

    Abdullah Avcı nın sözleşmesi uzatılacak #3


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