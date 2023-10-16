Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'dan alacağı maaş belli oldu Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde 233 gün sonra maça çıkacak. Abdullah Avcı'nın ikinci döneminde alacağı ücrette belli oldu.

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Süper Lig'in 9. haftasında 23 Ekim Pazartesi günü sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, ikinci kez göreve getirilen teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 233 gün sonra bir maça çıkacak.

Geçen sezonun 24. haftasında evinde Ümraniyespor'a 2-1 yenilerek 38 puanla 6. sırada yer almasının ardından görevinden ayrılan Abdullah Avcı, eski takımıyla yeni döneminde ilk heyecanını Trabzon'da yaşamaya hazırlanıyor.

Ayrıca Abdullah Avcı, Trabzonspor'daki ikinci döneminde yıllık 40 milyon TL (1.3 milyon euro) kazanacak.

3 kupa kazandı

Bordo-mavili kulüp, 10 Kasım 2020'de ilk kez göreve getirdiği Abdullah Avcı dönemindeki 3 sezonda 1'i Süper Lig, 2'si ise Süper Kupa'da olmak üzere 3 şampiyonluk kazandı.

Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı'yla 2021-2022 sezonunda ligi zirvede tamamlayarak 37 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi. Fenerbahçe'nin 8 puan önünde 81 puanla ilk sırada sezonu tamamlayan Karadeniz ekibi, 7. şampiyonluğuna ulaştı.

Trabzonspor, 27 Ocak 2021'de şampiyon Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek, 30 Temmuz 2022 tarihinde de Demir Grup Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Turkcell Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Bordo-mavili ekip, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı dönemde Spor Toto Süper Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Avrupa kupalarında toplam 116 resmi karşılaşmaya çıkarken, 64 galibiyet, 31 beraberlik, 21 mağlubiyet aldı.

Galibiyetle başlamıştı

Abdullah Avcı, ilk döneminde sıkıntılı günler yaşayan bordo-mavili takımdaki görevine galibiyetle başlamıştı.

Karadeniz ekibi, Avcı yönetimindeki ilk maçında sahasında Erzurumspor'u 1-0 yenerek 5 haftalık galibiyet hasretine son vermişti.