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    Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'dan alacağı ücret

    Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'dan alacağı ücret

    Trabzonspor ile el sıkışan Abdullah Avcı'nın, bu sezon için bordo-mavili kulüpten 7 milyon TL alacağı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2020 - 10:58
    • Güncelleme : 28.10.2020 - 11:00
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    Son olarak Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Trabzonspor'da yönetim, Eddie Newton ile yolları ayırma kararı almıştı.

    İngiliz teknik adamla tazminat konusunda görüşmelerini sürdüren bordo-mavililer, yeni teknik direktörüyle de el sıkıştı.

    7 MİLYON TL

    Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra beIN Sports'ta yorumculuğu başlayan Abdullah Avcı'yle anlaşan bordo-mavililerin, tecrübeli teknik adama bu sezon için 7 milyon TL vereceği öğrenildi.

    Abdullah Avcı nın Trabzonspor dan alacağı ücret #1

    BEŞİKTAŞ ALACAKLARINI BIRAKMASINI BEKLİYOR

    57 yaşındaki teknik adamın Trabzonspor ile anlaşması, Beşiktaş yönetimini de sevindirdi.

    Yönetim, 30 milyon TL alacağı bulunan Avcı'nın, bu rakamın en azından bir kısmını kulübe bırakmasını bekliyor.

    Tecrübeli teknik adamın nasıl bir karar vereceği merak konusu...

    Abdullah Avcı nın Trabzonspor dan alacağı ücret #2

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