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Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'dan alacağı ücret

Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'dan alacağı ücret

Trabzonspor ile el sıkışan Abdullah Avcı'nın, bu sezon için bordo-mavili kulüpten 7 milyon TL alacağı öğrenildi.