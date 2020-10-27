Abdullah Avcı'nın yardımcıları, Orhan Ak ile Egemen olacak

Eddie Newton ile yolları ayırmayı planlayan Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, Abdullah Avcı ile her konuda anlaştı. Avcı'nın yardımcılıklarını Orhan Ak ve Egemen Korkmaz yapacak.

Bu sezona kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor'da başarısız sonuçların faturası da teknik direktör Eddie Newton'a kesildi.

NEWTON FESHEDERSE AVCI AÇIKLANACAK

Geçen sezon Hüseyin Çimşir'in sözleşmesinin feshedilmesinin ardından göreve getirilen İngiliz teknik adam 6 haftada sadece 5 puan toplayarak eleştirilerin odak noktasındaki isim oldu.

Başarısız sonuçları kabul etmeyen Trabzonspor yönetimi Newton ile yola devam etmeme kararı alarak Abdullah Avcı ile temasa geçti.

Deneyimli teknik adamla her konuda anlaşma sağlayan Karadeniz ekibinin Newton ile bir görüşme gerçekleştireceği ve tazminat konusunda anlaşılması halinde hemen Avcı'nın açıklanacağı öğrenildi.

YARDIMCILARI ORHAN AK VE EGEMEN KORKMAZ

Öte yandan Abdullah Avcı'nın yardımcıları da belli oldu. Daha önce Başakşehir ve Beşiktaş'ta da birlikte çalıştığı Orhan Ak ile Trabzon'a gidecek olan deneyimli teknik adamın bir diğer yardımcısı da futbolculuk döneminde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor formaları giyen Egemen Korkmaz olacak.