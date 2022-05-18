Abdullah Avcı’ya fahri doktora verildi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya fahri doktora ünvanı verildi.

2021-2022 sezonunu zaferle tamamlayan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, şampiyonluk unvanının yanında başka bir ünvan daha kazandı.

Başkan Yardımcısı Zeyyat Kafkas ve Teknik Direktör Abdullah Avcı, Trabzon Üniversitesi’nin dördüncü kuruluş yıl dönümü sebebiyle düzenlenen etkinliklere katıldı.

Abdullah Avcı'ya fahri doktora ünvanı verildi

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Atilla Ataman ve pek çok davetlinin katılımıyla gerçekleşen törende Trabzon Üniversitesi Rektörü Emin Aşıkkutlu tarafından Teknik Direktör Abdullah Avcı’ya fahri doktora ünvanı verildi.

"‘Tarihte yer almak istiyorum’ demiştim"

Avcı törende yaptığı konuşmada, “Trabzon’a geldiğimde Şamil Ekinci Müzesi’ni gezerken, ‘Tarihte yer almak istiyorum’ demiştim. Allah bunu nasip etti. Trabzon’a geldiğim ilk gün Özkan Sümer aramıştı beni. Beni Trabzon’a ne kadar istediğini söylemişti. Ahmet Suat Özyazıcı’yı iki kere ziyaret ettim, aslında kupayı aldığımız gün de bir planımız vardı, bunu aileyle de paylaşmıştım. Kupa töreninde Ahmet Suat Özyazıcı’nın kasketini de takarak çıkmasını çok istemiştim. Ancak Suat hocanın sağlık sorunları nedeniyle bunu gerçekleştiremedik. Şenol Güneş Trabzonspor’un en önemli figürlerinden biri. Oyuncusu, hocası, benim de hocalığımı yaptı. Şampiyon olduğumuz gün beni ilk arayan oydu. Tebrik etti, ona da buradan teşekkür ediyorum. Trabzon’da 18 ayı bitirdim ve bu şehirde olmaktan son derece mutluyum. Bu şehrin çok büyük bir enerjisi var. Bu şehrin bu enerjisini lütfen olumlu yönde, pozitif enerjiye çevirelim. Bugüne kadar birçok ödül aldım ancak bugün aldığım fahri doktora unvanı bunlar arasında en anlamlısı. Herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Şenol Güneş'e de fahri doktora ünvanı verildi

Törende ayrıca Başkan Ahmet Ağaoğlu’na üstün başarı ödülü, eski teknik direktörlerden Ahmet Suat Özyazıcı ve Şenol Güneş’e fahri doktora ünvanı, yine eski başkanlardan ve teknik direktörlerden Özkan Sümer’in anısına ithafen kızı Elif Sümer'e üstün başarı belgesi verildi.

Fahri doktora kimlere verilir

Fahri doktora, gerek ekonomik, toplumsal, sosyal, siyasal, hukuksal, sanatsal, gerekse de temel hak ve özgürlükleri gözeten çalışmalar yapmış kişilere verilir.

Bu kişilerin insan haklarını koruyan, gözetenlerden olmasına dikkat edilir.