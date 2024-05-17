Abdullah Çalışkan'dan Aziz Yıldırım'a destek: Gerçek bir vatansever Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Başkanı Abdullah Çalışkan, Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım'a adaylık yarışında başarılar diledi.

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Fenerbahçe'de seçim heyecanı başladı. Başarısız geçen 6 yıllık Ali Koç yönetimin memnun olmayan sarı lacivertli camia, yeni başkanını seçmek için nihai olarak 8-9 Haziran'da kurultaya gidiyor.

Ali Koç'un karşısında şu ana kadar kulübün efsaneleşen başkanlarından Aziz Yıldırım yer alıyor.

6 yıllık aradan sonra yeniden başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'a sarı lacivertli camiadan destek mesajları giderek artıyor.

Abdullah Çalışkan'dan Aziz Yıldırım'a destek: "Gerçek bir vatansever"

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) Başkanı ve 23 ve 24. Dönem Kırşehir Milletvekili Abdullah Çalışkan, aile dostu olarak gördüğü Aziz Yıldırım'a desteğini açıkladı.

Abdullah Çalışkan, sosyal medya hesabından Aziz Yıldırım'la birlikte olduğu fotoğrafı paylaşarak, şu ifadelere yer verdi: