Abdullah Kiğılı, Dinamo Bükreş'i satın alıyor

Ekonomik sıkıntılar yaşayan Dinamo Bükreş'in pazarlama direktörlüğü görevini üstlenen Radu Birlica, eski Fenerbahçe yöneticisi Abdullah Kiğılı'nın takımı satın alacağını söyledi.

Dinamo Bükreş Pazarlama Direktörü Radu Birlica, Türk iş adamı Abdullah Kiğılı'nın kulübe önce sponsor olma ve ardından kulübü satın alma konusunda görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

ProSport'a konuşan Radu Birlica, "Fenerbahçe'de daha önce yönetim kurulu üyeliği yapan ve çok güçlü bir Türk iş adamı olan Abdullah Kiğılı'yla görüşüyoruz. Türkiye'de birçok fabrikası var ve Avrupa çapında yüzlerce mağazası bulunuyor. Bugün onun temsilcileriyle bir kez daha görüşeceğiz. Müzakerelerimiz devam edecek. Önümüzdeki süreçte her şeyin hallolacağını düşünüyorum. Braşov'da bir görüşmemiz olacak. Heyecanla bu görüşmede neler olacağını merak ediyorum." ifadelerini kullandı.





"ABDULLAH KİĞILI, HEDİYELER DE VERECEK"

Birlica, "Ben kulübe yardımcı olmaya çalışıyorum. Abdullah Kiğılı, aynı zamanda kulüpteki oyunculara, yöneticilere, teknik heyete elbiseler de hediye edecek. Sahibin kim olduğu benim için önemli değil. Umarım, Dinamo Bükreş'in problemlerine bir çözüm bulabiliriz." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.



Romen yönetici, "Ben her gün sabah 07.00'de kalkıyor, suyumu içiyor, kahvemi içiyor ve görüşmelerime başlıyorum. Bir pazarlamacı olarak ofiste işim yok. Kulübün İspanyol sahibi Pablo Cortacero ile sürekli konuşuyorum ama onu hiç görmüyorum. Telefonlaşmıyoruz bile, sadece WhatsApp'tan yazışıyoruz. Dinamo Bükreş'teki ekonomik problemlerle ilgili olarak benim başka düşüncelerim var ama yine de Dinamo için mücadele ediyorum. Tüm görüşmelere kendi cebimden ödediğim paralarla gidiyorum." ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.





ÖNCE SPONSOR OLACAK, SONRA ALACAK

Haberin detayında, Abdullah Kiğılı'nın ekonomik kriz yaşayan Dinamo Bükreş'e sponsor olacağı ve ardından hisseleri satın alacağı bilgisi verildi.



Dinamo Bükreş'in sahibi olan Pablo Cortacero'nun elindeki yüzde 72'lik hisseyi satarak İspanyol kulübü Almeria'yı satın almaya çalışacağı da kaydedildi.

KULÜP ÇOK ZOR DURUMDA

Romanya'dan Gazeta'nın haberine göre; Dinamo Bükreş'te teknik direktör Cosmin Contra'nın ardından futbolcular Borja Valle ve Isma Lopez, aylardır maaşları ödenmediği için sözleşmelerini tek taraflı olarak feshettiler. Tüm yabancı oyuncuların kulübe ihtar gönderdiği ve kısa süre içerisinde ayrılacakları bilgisi verildi.

1948'de kurulan ve 16 takımlı Romanya Liga 1'de 14. sırada olan Dinamo Bükreş, tarihinde 18 lig şampiyonluğu ve 13 kupa şampiyonluğu yaşadı.