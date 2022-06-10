Petrol
122.86
-0.17%
Euro
17.9601
-1.62%
Dolar
17.0324
-0.50%
Altın
1.006
-1.28%
Borsa
256
-0.46%
Bitcoin
503.205
-3.58%
BTXN Coin
10.26
-9.92%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 29 C

    Abdulsamed Damlu'ya Süper Lig'den 4 talip var

    Yeni Malatyaspor'da başarılı bir performans sergilemesine rağmen takımını küme düşmekten kurtaramayan Abdulsamed Damlu'ya Süper Lig'den 4 takımın talip olduğu öğrenildi.
    • 10.06.2022 - 16:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Abdulsamed Damlu'ya Süper Lig'den 4 talip var

    Yeni Malatyaspor altyapısından yetişen ve ilk olarak 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de forma giyinen kaleci Abdulsamed Damlu'yu transfer etmek için Ümraniyespor, Giresunspor, Hatayspor ve Kayserispor'un harekete geçtiği bildirildi.

    Geçtiğimiz yaz aylarında adı Beşiktaş ile de anılan 23 yaşındaki file bekçisinin Yeni Malatyaspor ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, sarı kırmızılı yönetim Abdulsamed Damlu için 1,3 milyon euro bonservis bedeli istiyor.

    Abdulsamed Damlu ya Süper Lig den 4 talip var #1

    Yeni Malatya'dan ayrılacak

    Kariyerinde 22'si Süper Lig olmak üzere 100'ün üzerinde resmi müsabakaya çıkan Abdulsamed Damlu, geçen yıl Ümit Milli Takım kampına davet edilmişti.

    Sarı kırmızılı kulüpte birçok teknik adamla ve kaleci antrenörüyle çalışma fırsatı bulan Abdulsamed Damlu'nun, TFF 1. Lig'de yer alacak Yeni Malatyaspor'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.


    İlginizi Çekebilir

    Japonya 2 yıl sonra kapılarını turistlere açıyor
    Dünya

    Japonya 2 yıl sonra kapılarını turistlere açıyor

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    12'nci Kalkınma Planı genelgesi yayınlandı
    Gündem

    12'nci Kalkınma Planı genelgesi yayınlandı

    Görüş Bildir