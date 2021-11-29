Abdurrahim Albayrak: Başkanımız Galatasaray aşığıydı

Galatasaray eski ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Mustafa Cengiz'in vefatıyla ilgili konuştu, "Hepimizin başı sağ olsun. Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır" dedi.

Galatasaray eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'ın 37. başkanı Mustafa Cengiz'in vefatı nedeniyle açıklamalarda bulundu.

Albayrak açıklamasında, "Hepimizin başı sağ olsun. Çok amansız bir hastalık. Çok mücadele etti. Maalesef başkanımızı kaybettik. Mekanı cennet olsun. Bütün sevenlerinin, Galatasaray camiasının başı sağ olsun. Çok üzgünüm. Galatasaray için ilk beyin ameliyatından çıkar çıkmaz Galatasaray'ı sormuştu. O kadar Galatasaray aşığıydı. Mekanı cennet olsun." dedi.

“HEP GALATASARAY’I SORUYORDU”

Cengiz'in hastalığıyla ilgili olarak ise Albayrak, "Her gün hastanedeydik yanındaydık. Son bir kaç gündür bitkisel hayata girdi. Bugün de hayata gözlerini yumdu. Hep Galatasaray'ı soruyordu.

Galatasaray'da iyi şeylerin olmasını istiyordu. Hatta en son 'Abdurrahim, iyi ki; Galatasaray'ın borçlarını TL'ye çevirmişiz. Galatasaray'ı çok büyük bir yükten kurtarmışız.

Ne mutlu bize' dedi. Hakikaten sevgili başkanım ne mutlu bize. Galatasaray'ı hakikaten çok büyük bir külfetten, döviz kurundan kurtardık. Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır." ifadelerini kullandı.