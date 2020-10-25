Abdurrahim Albayrak: Ben Galatasaray'ı yarı yolda bırakmam

İstifa edeceği yönünde çıkan haberler hakkında konuşan Abdurrahim Albayrak, "Yalan, görevimin başındayım" dedi.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Erzurumspor maçının sonrasında açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY'I YARI YOLDA BIRAKMAM"

İstifa edeceği yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığını belirten Albayrak, "Bu galibiyetle İstanbul'a huzurlu dönüyoruz. Her gün benimle ilgili 'istifa ediyor' haberleri yapılıyor, bunlar yalandır. Ben Galatasaray’ı yarı yolda bırakacak, başkanı hasta olan bir kulübü yarı yolda bırakacak, kaçacak karaktere sahip bir adam değilim. Galatasaraylıyım, hem de çok iyi bir Galatasaraylıyım. Çok rica ediyorum, Galatasaraylılar, Galatasaray'a zarar vermesinler." şeklinde konuştu.

"HAKSIZ BİR KARTTI"

Maç hakkında da kısa bir değerlendirmede bulunan Albayrak, "Şükür olsun Erzurum'da galibiyet aldık. Falcao'nun kırmızı kartı bence haksız bir karttı. Bütün takımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.