Abdurrahim Albayrak: Bizim bıraktığımız Galatasaray yok

Galatasaray camiasının önemli isimlerinden Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılı takımın gidişatını yorumladı. Deneyimli futbol adamı, "Yönetimde olmasam da yönetime destek olmalıyız" dedi.

Galatasaray 2. Başkanı olarak 3 sezon görev yapan Abdurrahim Albayrak sessizliğini bozdu.

Aralık ayında hayatını kaybeden başkan Mustafa Cengiz'le birlikte sarı-kırmızılı kulübü yöneten Albayrak, Twitter'da bir sohbet odasına katılıp önemli açıklamalarda bulundu.

"BİZİM BIRAKTIĞIMIZ TAKIM ORTADA YOK"

"Bir golle kaçırdığımız şampiyonluk sonrası nasıl bu hale geldik inanamıyorum. Çok üzgünüm. Bizim bıraktığımız Galatasaray maalesef ortada yok.

Geçen sene çok eleştirildim ama Mustafa Cengiz'i yalnız bırakamazdım. Hiç unutmam, Mustafa Başkan ameliyattan sonra narkoz etkisindeyken 'Galatasaray'da bir sorun var mı?' diye sormuştu."





"ZENGİN GALATASARAYLILAR KULÜPTEN UZAKLAŞIYOR"

"Bu kadar emek verdiğim yerden beni ihraç etmek için Disiplin Kurulu'na verdiler. Benim Galatasaray'a hâlâ borcum var. Ben Galatasaray'a aşığım.

Galatasaray 2. Başkanı olarak geçen sene para bulmak için herkesi arıyordum. 150 bin dolar olan locayı sıcak para olsun diye 5 yıllığına kiraladım. Zengin Galatasaraylılar, kulüpten uzaklaşıyor."

"YÖNETİME DESTEK OLMALIYIZ"

"Burak Başkan bir şeyler yapmak istiyor, elinden geldiği kadar çabalıyor ama bir yerde bir şeyler eksik.

Yönetimde olmasam da yönetime destek olmalıyız. Galatasaraylıyım diyen herkes Galatasaray'a el uzatmalı. Başka Galatasaray yok! Kasımpaşa karşılaşmasında da son sesimizle yine takımımızı destekleyeceğiz."