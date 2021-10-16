Abdurrahim Albayrak: Falcao'yu taraftarın isteğiyle aldık

Abdurrahim Albayrak Galatasaray'ın mali genel kurulunda, "Falcao gelince bütün Türkiye ayağa kalktı, başkan 'Taraftar istiyor ben alacağım' dedi." ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın eski başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılıların mali genel kurulunda açıklamalarda bulundu.

Abdurrahim Albayrak açıklamasında, “Falcao gelince bütün Türkiye ayağa kalktı, başkan 'Taraftar istiyor ben alacağım' dedi. Talihsiz bir Falcao fotoğrafı ortaya çıktı.

Ben bir gazeteciye falan vermedim çok yakın bir arkadaşıma verdim o fotoğrafı. Bunun için özür dilerim.

Falcao'ya imza parası içinde yıllık 5 milyon euro verdik. Arkadaşlar bu transfer tutmadı. Dünya çapında bir santrfor alıyorsunuz, tutmuyor.





“BAŞKAN TARAFTARIN İSTEĞİ ÜZERİNE FALCAO’YU ALDI”

Buna benim kadar kimse üzülmez. Uymadı Falcao. Başkan, tamamen taraftarın isteklerine arzularına dayanarak aldı.

Falcao için bir bonservis bedeli istediler. Falcao '5-6 milyon euro bedelle bir yere gitmem, ben Falcao'yum' dedi.





“2 YILDA 10 MİLYON EURO ÖDEDİK”

Babel'i sezon ortasında alırken 2,5 milyon euro imza parası verdik mi, Babel'e de buna yakın bir ücret ödedik mi, ödedik.

Falcao'ya 2 yılda 10 milyon euro ödedik. Maç başları da vardı. Bu aldığı paralardan da 500 bin euro indirim yaptı, kovid döneminde almadı.” ifadelerini kullandı.