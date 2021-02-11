Abdurrahim Albayrak: Mert Hakan'la Vedat'ın fotoğrafları var

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Fenerbahçe'nin sarı-kırmızılıların elinden kaptığı futbolcularla ilgili önemli bir iddiada bulundu.

Daha önce 'Elimde VAR kayıtları var' diyen Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, yine benzer bir açıklamada yaptı.

Albayrak elinde, Fenerbahçe'yi tercih eden Mert Hakan Yandaş ve Vedat Muriç'in fotoğraflarının olduğunu ancak paylaşmayacağını söyledi.

Albayrak'ın sözleri şu şekilde:

"İRFAN CAN GALATASARAYLI OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

"Benim hiçbir oyuncuya kırgınlığım olamaz. İrfan Can Kahveci Galatasaray'a gelmeyi çok istedi, Galatasaraylı olduğunu söyledi. Her oyuncuyu alamazsınız. Biz Başakşehir kulübüne çıkabileceğimiz maksimum rakamı söyledik."

"MERT HAKAN VE VEDAT MURIC'İN FOTOĞRAFLARI VAR AMA PAYLAŞMIYORUM"

"Bende ne fotoğraflar var ama paylaşmıyorum, kimseye de vermedim. Mert Hakan Yandaş'ın, hatta ofisimde gece 02:00'de boynuma sarılıp ağlayıp giden Vedat Muriç'nin..."





"İRFAN CAN OLMAYINCA FERNANDES'İ GETİRDİK"

"İrfan çok istedi gelmeyi. Biz verebileceğimiz maksimum parayı söyledik, üzerine çıkamayız dedik. Hiçbir zaman bir oyuncuya odaklanmadık. Hep alternatifi vardı. Olmayınca tak diye Fernandes'i getirdik. Başka takıma gitmiş oyuncu ile alakalı konuşmayalım bu kadar."