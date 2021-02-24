Abdurrahim Albayrak: Mostafa Mohamed, Metin Oktay gibi oynuyor

Galatasaray'ın İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Mısır basınına Mostafa Mohamed hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Mostafa Mohamed'in geleceği ile ilgili olarak Mısır basınına açıklamalarda bulundu.

Abdurrahim Albayrak, 1,5 sezonluğuna 2 milyon dolara kiraladıkları Mostafa Mohamed'in 4 milyon dolarlık opsiyonunu kullanarak bonservisini alacaklarını açıkladı.

"BÜTÜN TÜRKLER ONU ÇOK SEVİYOR"

Sarı-kırmızılı yönetici, "Salı günü takımla birlikteydim ve Mustafa Muhammed ile konuştum. Babasını aradı, ailesiyle konuştu. Bütün Türkler, onu çok seviyor. Takıma katkısında fazlasıyla memnunum" dedi.

Abdurrahim Albayrak, "Mostafa Mohamed, Türkçe öğrenmeye başladı. Kısa sürede uyum sağladı" ifadelerini kullandı.

"OPSİYONU KULLANACAĞIZ"

Ayrıca Abdurrahim Albayrak, "Elbette bonservisini satın almak için opsiyonu kullanacağız. Bu yıl içinde bu opsiyonu kullanacağız" diye konuştu.

Öte yandan Albayrak, "Metin Oktay gibi oynuyor, bize onu hatırlatıyor." sözleriyle Mostafa Mohamed'den övgüyle bahsetti.