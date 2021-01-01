Abdurrahim Albayrak: Omar'ın fotoğrafını ambulans görevlisi paylaştı

Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak, havai fişeğin yüzünde patlaması sonucu hastaneye kaldırılan Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray camiası, 2021 yılına Omar Elabdellaoui'den gelen kötü haberle girdi.

Yılbaşı kutlaması sırasında havai fişeğin yüzünde patlaması sonucu hastaneye kaldırılan Norveçli sağ bekin ameliyata alındığı açıklanmıştı.

Gece geç saatlerde sosyal medyaya düşen fotoğraflar ise sarı-kırmızılı kulübü ayağa kaldırdı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan yönetici Abdurrahim Albayrak, fotoğrafları sosyal medyaya ambulans görevlisinin yüklediğini belirterek isyan etti.

"AYIPTIR GÜNAHTIR"

Albayrak, "Omar'ın başına gelen talihsiz kaza. Sitenin ambulans görevlisi fotoğrafları sosyal medyada paylaşıyor. Arkadaşlar, ayıptır günahtır. Bu insanın 3 çocuğu var. Böyle bir resmi hangi vicdan servis edebilir?" dedi.

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"GÖZLERİNİN İÇİ YIKANACAK"

Albayrak, "Olayı duyar duymaz başta Fatih hocam olmak üzere hepimiz buradayız. Gözlerinin içi yıkanacak net bulguların ortaya çıkması için. Sağ olsun doktorlar ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Allah beterinden korusun." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı yönetici, "Omar'ın bilinci açık. Konuştum kendisiyle. Tabii bu olay içimizi yaktı bizim. Saat 22:00'ye doğru havai fişek fırlatırken olmuş. Ancak kendisiyle detaylı konuşamadım. Talihsiz bir kaza. Dediğim gibi Allah beterinden saklasın." şeklinde konuştu.