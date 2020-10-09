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    Abdurrahim Albayrak önce istifa etti sonra geri döndü

    Abdurrahim Albayrak önce istifa etti sonra geri döndü

    Fatih Terim'in istediği transferleri yapamayan Galatasaray yönetiminde istifa krizi yaşandı. Görevi bırakan Abdurrahim Albayrak'ın, gelen yoğun istek üzerine geri döndüğü öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 09.10.2020 - 11:17
    • Güncelleme : 09.10.2020 - 11:17
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    Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin gerisinde kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Rangers ve Kasımpaşa maçlarının ardından yönetimi eleştirmişti.

    Özellikle satma konusunda beceriksiz olduklarını ifade eden 67 yaşındaki teknik adamın bu sözleri, sarı-kırmızılı yönetimde krize neden oldu.

    Abdurrahim Albayrak önce istifa etti sonra geri döndü #1

    "LİMİTİ AŞAMAYIZ"

    Fanatik'in haberine göre; yapılan toplantıda Abdurrahim Albayrak'ın "Biz niye transfer yapamıyoruz?" sorusunu yönelttiği, Cengiz ve yanındakilerin ise "Limit aşımı halinde sıkıntı yaşarız, bu riski alamayız." şeklinde cevap verdiği öğrenildi.

    İSTİFA ETTİ, GERİ DÖNDÜ

    Bunun üzerine Albayrak'ın, "O zaman ben bırakayım." diyerek istifa kararı aldığı, ancak daha sonra sakinleştirilerek bu kararından döndürüldüğü öğrenildi.

    Abdurrahim Albayrak önce istifa etti sonra geri döndü #2

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