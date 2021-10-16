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    Abdurrahim Albayrak: Rakipleri sevindirmeyin

    Galatasaray'ın mali genel kurulunda konuşan eski başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak, "Rakiplerimizi ve başkalarını sevindirmeyelim, mutlu etmeyelim. Biz birbirimize sarılalım." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 16.10.2021 - 10:53
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    Abdurrahim Albayrak: Rakipleri sevindirmeyin

    Galatasaray'ın eski başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak, mali genel kurulda kürsüye geldi ve açıklamalarda bulundu.

    Galatasaray'da eski başkanların bir araya gelmesine değinen Albayrak, "Geçen gün Burak Elmas başkanımız örnek olacak bir davette bulundu. Bütün geçmiş başkanlarımız, divan başkanlarımız, hepimizi bir araya getirdi. Sosyal medyada da gördük ki bu tablodan bütün Galatasaray sevenler memnun, sevmeyenler rahatsız oldu. O kadar güzel bir organizasyon yapıldı, hepimizi bir araya getirdi Burak başkan. Galatasaraylılara güzel bir tablo sunduk. Bu güzel tabloyu göze alsınlar." dedi.

    “BİRBİRİMİZE SARILALIM”

    Kendi yönetimlerinde hataların olabileceğini söyleyen eski yönetici, "Dün biz vardık, bugün sevgili arkadaşlarımız var, yarın başka arkadaşlarımız gelecek. Rakiplerimizi ve başkalarını sevindirmeyelim, mutlu etmeyelim. Biz birbirimize sarılalım, Galatasaray'ın başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Hatasız kul olmaz, hata yapmış olabiliriz ama hiçbir art niyet yoktur." ifadelerini kullandı.

    Abdurrahim Albayrak: Rakipleri sevindirmeyin #1

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