Abdurrahim Albayrak: Satmadan oyuncu alamayız

Galatasaray'ın 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Rangers maçı öncesi havalimanında, Arda Turan'ın kadroya dahil olmamasından transfere kadar birçok soruyu yanıtladı.

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Glasgow Rangers ile karşılaşacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

"TURU ATLAYIP DÖNECEĞİZ"

Rangers maçı sorulan Albayrak, "Morallerimiz iyi, hazırlıklarımız son derece güzel. Bizim için final maçı. Glasgow Rangers maçının önemini ve ciddiyetini biliyoruz. Çok önemli ve çok değerli bir maç. Galip gelerek Türkiye'ye döneceğimizden eminim. Allah'ın izniyle İnşallah turu atlayan takım Galatasaray olacak, Türkiye'ye öyle döneceğiz." dedi.

"ARDA TURAN GRİP OLDU"

Arda Turan'ın kafilede yer almamasıyla ilgili Albayrak, "Arda grip oldu. Hoca da haklı olarak İstanbul'da kalmasını istedi. Onun yerinde yine çok değerli arkadaşlarımız var ve inşallah aratmayacaklar." şeklinde konuştu.

"HER SANİYE TRANSFER VAR"

Transfer süreci sorulurken, "İnanın ki her saniye transferle ilgileniyoruz. Her şeyden önce satmamız gerekiyor, çok az bir limitimiz vardı. Bu limiti aşmamamız lazım. Aşarsak tescil ettiremezsiniz. İnşallah birkaç gün içinde güzel şeyler olacak diye ümit ediyorum. Her şeyin Galatasaray için hayırlısı olmasını diliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.