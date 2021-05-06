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    Abdurrahim Albayrak: Seçim haziranda yapılacak

    Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, iptal edilen seçimle ilgili açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2021 - 15:00
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    Abdurrahim Albayrak: Seçim haziranda yapılacak

    Galatasaray'da mayıs ayında yapılacak seçinin iptal edilmesi, sarı-kırmızılı camiada büyük krize neden olurken; yönetimden açıklama geldi.

    "SEÇİM HAZİRANDA"

    Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, seçimin Haziran ayında yapılacağını duyurdu.

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Abdurrahim Albayrak "Camiamız hiç merak etmesin, Kulübümüz Olağan seçimi en geç Haziran ayı içerisinde yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

    Abdurrahim Albayrak: Seçim haziranda yapılacak #1

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