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    Abdurrahim Albayrak seçime hazırlanıyor

    Abdurrahim Albayrak seçime hazırlanıyor

    Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'le Fatih Terim arasında gerilim yaşanırken, ikinci başkanlardan Abdurrahim Albayrak seçimde aday olmaya hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2021 - 11:04
    • Güncelleme : 24.05.2021 - 11:07
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    Galatasaray'da yönetim krizi devam ediyor. Mevcut başkan Mustafa Cengiz'le Fatih Terim arasındaki gerilim devam ederken, Cengiz'in sağlık sorunları da gelecek seçimlerde elini gittikçe zayıflatıyor.

    Mevcut Başkan Cengiz yeniden aday olmak isterken, yakın çevresi ve doktorları sağlık problemleri nedeniyle Cengiz'in bu kararını desteklemiyor.

    Abdurrahim Albayrak seçime hazırlanıyor #1

    ALBAYRAK ADAY OLMAK İSTİYOR

    Bir yandan 2. Başkan Abdurrahim Albayrak da Mustafa Cengiz'in net kararını bekliyor. Albayrak'ın, Cengiz'in seçime girmeme durumunda sarı-kırmızılıların başkanlığına aday olma fikri var.

    Abdurrahim Albayrak seçime hazırlanıyor #2

    ELİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN TRANSFERLERE YOĞUNLAŞTI

    Fanatik’in haberine göre Albayrak'ın, bunun için de kulis çalışmalarına başladığı ve liste hazırlığını yaptığı öğrenildi. İki isim de seçime girecek olma ihtimallerine karşı ellerini güçlendirmek adına transferleri erkenden bitirmeyi amaçlıyor.

    Abdurrahim Albayrak seçime hazırlanıyor #3

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