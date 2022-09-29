Abdurrahim Albayrak: Sık sık Florya'dayım

Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, Dursun Özbek ve Okan Buruk'u ağırladı.

Galatasaray'ın eski ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, çarşamba günü ofisinde geleneksel Karadeniz yemeğini verdi.

Bu özel davete Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk da katıldı.

Albayrak, yemekte hem Özbek hem Buruk'la samimi görüntüler verdi.

"Okan Hoca, karakterli ve düzgün bir insan"

Özbek'e, "Çok şükür başkanım Galatasaray iyi gidiyor. Galatasaray iyi olduğu sürece biz mutluyuz." diyen Albayrak, hocası Buruk'a ise şu sözlerle destek verdi:

"Okan Buruk'un başarılı olmasını, Galatasaray'ın şampiyon olmasını çok istiyorum. Hatta kendi dönemimde bile bu kadar istememiştim. Çünkü Okan Hoca karakterli, düzgün bir insan ve başarılı olmayı herkesten çok hak ediyor. Florya'ya sık sık gidip takımı ve hocamı ziyaret ediyorum. Her zaman yanlarında olacağım."