Petrol
88.15
0.11%
Euro
18.0532
0.19%
Dolar
18.545
0.15%
Altın
984.77
-0.28%
Borsa
3201
0.00%
Bitcoin
363.114
1.85%
BTXN Coin
11.32
11.74%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C
    Abdurrahim Albayrak: Sık sık Florya'dayım

    Abdurrahim Albayrak: Sık sık Florya'dayım

    Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, Dursun Özbek ve Okan Buruk'u ağırladı.
    • 29.09.2022 - 13:53
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 14:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Galatasaray'ın eski ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, çarşamba günü ofisinde geleneksel Karadeniz yemeğini verdi.

    Bu özel davete Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk da katıldı.

    Albayrak, yemekte hem Özbek hem Buruk'la samimi görüntüler verdi.

    "Okan Hoca, karakterli ve düzgün bir insan"

    Özbek'e, "Çok şükür başkanım Galatasaray iyi gidiyor. Galatasaray iyi olduğu sürece biz mutluyuz." diyen Albayrak, hocası Buruk'a ise şu sözlerle destek verdi:

    "Okan Buruk'un başarılı olmasını, Galatasaray'ın şampiyon olmasını çok istiyorum. Hatta kendi dönemimde bile bu kadar istememiştim. Çünkü Okan Hoca karakterli, düzgün bir insan ve başarılı olmayı herkesten çok hak ediyor. Florya'ya sık sık gidip takımı ve hocamı ziyaret ediyorum. Her zaman yanlarında olacağım."

    Abdurrahim Albayrak: Sık sık Florya dayım #1


    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at
    Advertorial

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at

    Victoria's Secret melekleri buluştu
    Magazin

    Victoria's Secret melekleri buluştu

    Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakemi
    Futbol

    Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakemi

    Görüş Bildir