Abdurrahim Albayrak: Sıram geldi aşımı oldum

Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, sosyal medya hesabından koronavirüs aşısı yaptırdığını duyurdu.

Galatasaray'da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, koronavirüs aşısı yaptırdı.

"SIRAM GELDİ AŞIMI OLDUM"

Abdurrahim Albayrak, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ''Her ne kadar 65 yaş üstü hissetmesem de takvime göre aşı sıram geldi ve aşımı oldum. Eski günlere bir an evvel dönmek dileğiyle...'' sözlerini kullandı.

KORONAVİRÜS OLMUŞTU

Sarı-kırmızılı takımın deneyimli yöneticisi, geçtiğimiz yılın mart ayında koronavirüs olmuş ve uzun süre hastanede yatmıştı.