Abdurrahim Albayrak: Yeter ya adalet istiyoruz

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, 2-1 yenildikleri Ankaragücü maçının ardından hakem kararlarını eleştirdi.

Süper Lig'in 28. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda sonuncu Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının karşısına geçen yönetici Abdurrahim Albyrak, sert sözler sarf etti.

"ÖMÜR BOYU MEN ETSİNLER BENİ"

Albayrak, "Dün akşam Malatya'da bir maç oynanıyor, Yeni Malatyaspor başkanı isyan ediyor. Biz de şimdi isyan ediyoruz, Mohamed'i böyle mi durdurmayı planlıyorsunuz? Mustafa'nın hareketi kırmızı kartsa, Trabzon'daki de penaltıdır (Bakasetas'ın penaltı pozisyonundan bahsediyor). Kardeşim Mustafa Muhammed'in hareketi kırmızı kart mı! Eğer bu kırmızı kartsa Trabzon'dakiler babasıdır. Ömür boyu men etsinler beni, yeter ya, ben de bırakayım bu mesleği. Adalet istiyoruz, farklı bir şey istemiyoruz. Mustafa Muhammed'in pozisyonunu sabaha kadar seyretsinler. Rahat uyuyabilecekler mi? Nedir bize kastınız?" ifadelerini kullandı.