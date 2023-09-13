Abdurrahim Albayrak: Yetmez bize bir kupa, şimdi hedef Avrupa Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, sosyal medya hesabından Dursun Özbek ve Okan Buruk ile fotoğrafını paylaştı ve, "Yetmez bize bir kupa, şimdi hedef Avrupa" mesajını yazdı.

ensonhaber.com Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak'tan sürpriz bir paylaşım geldi. Albayrak, Dursun Özbek ve Okan Buruk ile fotoğrafını paylaştı. "Hedef Avrupa" Abdurrahim Albayrak, bu paylaşımı şu sözlerle yaptı: Bugün geleneksel Karadeniz yemeklerimizin Onur konukları Bize geçen sene muhteşem bir şampiyonluk yaşatan Galatasaray'ımızın baş mimarları değerli başkanım Dursun Özbek ve değerli hocam Okan Buruk. Bu sezon da omuza omuza asıl yerimiz Şampiyonlar Ligi'ne yürüdü. Yetmez bize bir kupa, şimdi hedef Avrupa... Omuz omuza... Albayrak'ın bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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