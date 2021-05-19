Abdurrahim Albayrak'ın aday olacağı iddiası

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın, seçimlere hazırlandığı ve adaylığını açıklayacağı öğrenildi.

Galatasaray'da seçim sürecine az bir süre kala kulislerde, Abdurrahim Albayrak'ın aday olacağı gür bir şekilde konuşulmaya başlandı.

ABDURRAHİM ALBAYRAK ADAY OLACAK

Başkan Mustafa Cengiz'in aday olmayacağını açıklaması üzerine gözler Albayrak'ın üzerindeydi.

Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve Işın Çelebi resmen aday olduğunu açıklarken Abdurrahim Albayrak'ın da adaylığını koyacağı öğrenildi. Tecrübeli futbol adamının resmi açıklamayı kısa süre içerisinde yapması bekleniyor.





SEÇİM HAZİRAN'DA

Galatasaray'da olağan genel kurul 12 Haziran saat 10.00'da yapılacak. Yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci toplantı 19 Haziran'da yapılacak.



Galatasaray'dan seçim açıklaması

"Derneğimizin 18.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan karar gereği, Türk Medeni Kanunu ile tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, kulübümüzün 'OLAĞAN SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI' yasal koşullar çerçevesinde, yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla, 12 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 19 Haziran 2021 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır."