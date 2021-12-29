Abdurrahim Albayrak'ın beğendiği Terim tweet'i

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim'i istifaya davet eden bir tweet'i beğendi.

Süper Lig'in ilk yarısı geride kalırken Galatasaray'da işler istenildiği gibi gitmiyor.

Şampiyonluk yarışından bir hayli uzaklaşan sarı-kırmızılılarda eleştirilen isimlerden biri de Fatih Terim.

Sosyal medyada bazı taraftarlar Terim'in istifasını isterken, diğer taraftarlar ise deneyimli hocanın takımda kalması gerektiğini düşünüyor.

Fatih Terim'e muhalif olan isimlerden biri de Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak...

TERİM'E MUHALİF OLDU

Albayrak, sosyal medya hesabından Fatih Terim'i istifaya davet eden bir tweet'i beğendi.

Abdurrahim Albayrak'ın bu hareketi, sosyal medyada Galatasaray taraftarının tepkisini topladı.