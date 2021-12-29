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    Abdurrahim Albayrak'ın beğendiği Terim tweet'i

    Abdurrahim Albayrak'ın beğendiği Terim tweet'i

    Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim'i istifaya davet eden bir tweet'i beğendi.
    • Haber Merkezi
    • 29.12.2021 - 17:01
    • Güncelleme : 29.12.2021 - 17:32
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    Süper Lig'in ilk yarısı geride kalırken Galatasaray'da işler istenildiği gibi gitmiyor.

    Şampiyonluk yarışından bir hayli uzaklaşan sarı-kırmızılılarda eleştirilen isimlerden biri de Fatih Terim.

    Sosyal medyada bazı taraftarlar Terim'in istifasını isterken, diğer taraftarlar ise deneyimli hocanın takımda kalması gerektiğini düşünüyor.

    Fatih Terim'e muhalif olan isimlerden biri de Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak...

    Abdurrahim Albayrak ın beğendiği Terim tweet i #1

    TERİM'E MUHALİF OLDU

    Albayrak, sosyal medya hesabından Fatih Terim'i istifaya davet eden bir tweet'i beğendi.

    Abdurrahim Albayrak'ın bu hareketi, sosyal medyada Galatasaray taraftarının tepkisini topladı.

    Abdurrahim Albayrak ın beğendiği Terim tweet i #2

    Abdurrahim Albayrak ın beğendiği Terim tweet i #3

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