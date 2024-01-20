Abdürrahim Albayrak'tan, Dursun Özbek'e övgü: Borçları cebinden ödüyor Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdürrahim Albayrak, yaptığı açıklamada Dursun Özbek hakkında ifadelerde bulundu.

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Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Abdürrahim Albayrak, TRT Spor'da yayınlanan Daha Daha programında açıklamalarda bulundu.

İşte Albayrak'ın açıklamaları;

"Dursun Özbek cebinden ödüyor"

"Dursun Özbek ile devamlı görüşüyoruz fikir alışverişinde bulunuyoruz. Dursun Özbek'i yapılacak seçimde maddi manevi ne olursa olsun destekleyeceğim. Dursun Başkanımı ne olursa olsun destekleyelim. Bizim desteklerimize ihtiyacı var. Dursun Özbek borçsuzluk kağıdını almak için cebinden çok büyük para ödedi, ben canlı gördüm. Dursun Özbek geçmiş dönemleri suçlamayan tek başkan. Diğer takımlara bakıyorsun hepsi geçmiş dönemlere laf ediyor. Galatasaray camiasını birleştirdi Özbek."

"Erden Timur hep yardımcı oldu"

"Erden Timur, en zor zamanlarda bize yardımcı olmuştu. Emre Akbaba'yı alırken bir sponsorluk yüklemiştim ona, Falcao'yu alırken yine bir sponsorluk yapmıştı. Daire vererek zor zamanlarda Galatasaray'a yardımcı olmuştu."

"Prandelli'yi ben gönderdim"

"Cesare Prandelli bana tüm takımı değiştirmemiz gerektiğini söyledi. Ben de Prandelli'yi değiştirdim. Sonra o kadro ve Hamza hoca ile şampiyon olduk."

"Mustafa Cengiz'e kimse teşekkür etmedi"

"Mustafa Cengiz ameliyattan çıkıp bana 'Ödemeleri yaptın mı?' diye soruyordu. Çıkıp bir kere teşekkür etmediler. Galatasaray'da hiç kimse görevden kaçamaz özellikle başkan arıyorsa hiç kaçamaz."

"Burak Yılmaz'ı kamptan kaçırdım"

"Biz Burak Yılmaz'ı, Trabzonspor'dan almak istedik ancak o dönemin başkanı bize satmak istemedi. Selçuk İnan yanıma gelip 'Burak Yılmaz'ı almalıyız benim maaşımdan kesilsin' dedi. Biz de gidip Burak Yılmaz'ı alıp geldik. Burak Yılmaz'ı, Spartak Moskova'nın kampından kaçırdım."

"Falcao'nun gelmesi mucize"