Abdurrahim Albayrak'tan imalı paylaşım

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek takımla bir araya geldi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, dün canlı yayında takımla ilgili çok sert açıklamalarda bulunmuştu.

Cengiz açıklamalarında, "Galatasaray'ın ayağa kalkması gerekiyor. Özellikle futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerekiyor. Ölümüne mücadele etmeleri gerekiyor.

Türkiye'nin en büyük takımında oynuyorsunuz. Ben orada çıldırıyorum, futbolcular nerede o zaman? Futbolcularımız bunu neden yapmıyor? Adamın ipinde değil." ifadelerini kullanmıştı.

FUTBOLCULARLA BİR ARAYA GELDİ

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, bugün Florya'ya giderek takımla bir araya geldi.

Sarı-kırmızılı futbolcularla fotoğraf çektiren Albayrak, fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

FUTBOLCULAR TERİM'E DERT YANMIŞTI

Dünkü açıklamalar sonrasında futbolcular, teknik direktör Fatih Terim'e rahatsızlıklarını dile getirmişti.

Mustafa Cengiz: Futbolcular haysiyetlerini, şereflerini hatırlasınlar / HABERİ İÇİN TIKLAYIN