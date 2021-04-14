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    Abdurrahim Albayrak'tan imalı paylaşım

    Abdurrahim Albayrak'tan imalı paylaşım

    Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek takımla bir araya geldi.
    • Haber Merkezi
    • 14.04.2021 - 13:10
    • Güncelleme : 14.04.2021 - 16:28
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    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, dün canlı yayında takımla ilgili çok sert açıklamalarda bulunmuştu.

    Cengiz açıklamalarında, "Galatasaray'ın ayağa kalkması gerekiyor. Özellikle futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerekiyor. Ölümüne mücadele etmeleri gerekiyor.

    Türkiye'nin en büyük takımında oynuyorsunuz. Ben orada çıldırıyorum, futbolcular nerede o zaman? Futbolcularımız bunu neden yapmıyor? Adamın ipinde değil." ifadelerini kullanmıştı.

    Abdurrahim Albayrak tan imalı paylaşım #1

    FUTBOLCULARLA BİR ARAYA GELDİ

    Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, bugün Florya'ya giderek takımla bir araya geldi.

    Sarı-kırmızılı futbolcularla fotoğraf çektiren Albayrak, fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

    Abdurrahim Albayrak tan imalı paylaşım #2

    FUTBOLCULAR TERİM'E DERT YANMIŞTI

    Dünkü açıklamalar sonrasında futbolcular, teknik direktör Fatih Terim'e rahatsızlıklarını dile getirmişti.

    Mustafa Cengiz: Futbolcular haysiyetlerini, şereflerini hatırlasınlar / HABERİ İÇİN TIKLAYIN

    Abdurrahim Albayrak tan imalı paylaşım #3

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