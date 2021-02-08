Euro
8.5132
0.04%
Dolar
7.0746
0.26%
Altın
411.73
0.19%
Borsa
1.535
0.5%
Bitcoin
278.948
-0.66%
EXEN Coin
15.15
-0.65%
16ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 16 C
    Abdurrahim Albayrak'tan Mostafa Mohamed'e hediye

    Abdurrahim Albayrak'tan Mostafa Mohamed'e hediye

    Abdurrahim Albayrak, attığı golle Galatasaray'ın Kadıköy'de kazanmasını sağlayan yeni transfer Mostafa Mohamed'e, 7 bin dolarlık (50 bin TL) saat hediye etti.
    • Haber Merkezi
    • 08.02.2021 - 10:57
    • Güncelleme : 08.02.2021 - 11:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Geçtiğimiz sezon 20 yıl aradan sonra Kadıköy'de kazanan Galatasaray, ezeli rakibini evinde bir kez daha mağlup etti.

    Yeni transfer Mostafa Mohamed'in golüyle Fenerbahçe'yi yenen sarı-kırmızılılarda maç sonu açıklamalarda bulunan Abdurrahim Albayrak, "Mohamed, '10 gol atmadan ailemi İstanbul'a getirmeyeceğim' dedi. Ben de 'Çabuk at da ailene kavuş' dedim." ifadelerini kullandı.

    İlk iki maçta 2 gol atan Mısırlı futbolcunun, ailesini getirmek için artık 8 golü kaldı.

    Abdurrahim Albayrak tan Mostafa Mohamed e hediye #1

    50 BİN LİRALIK SAAT

    Öte yandan Albayrak'ın, attığı derbi golü nedeniyle Mohamed'e yaklaşık 7 bin dolar (50 bin TL) değerinde bir saat armağan ettiği belirtildi.

    Abdurrahim Albayrak tan Mostafa Mohamed e hediye #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir