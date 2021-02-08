Abdurrahim Albayrak'tan Mostafa Mohamed'e hediye

Abdurrahim Albayrak, attığı golle Galatasaray'ın Kadıköy'de kazanmasını sağlayan yeni transfer Mostafa Mohamed'e, 7 bin dolarlık (50 bin TL) saat hediye etti.

Geçtiğimiz sezon 20 yıl aradan sonra Kadıköy'de kazanan Galatasaray, ezeli rakibini evinde bir kez daha mağlup etti.

Yeni transfer Mostafa Mohamed'in golüyle Fenerbahçe'yi yenen sarı-kırmızılılarda maç sonu açıklamalarda bulunan Abdurrahim Albayrak, "Mohamed, '10 gol atmadan ailemi İstanbul'a getirmeyeceğim' dedi. Ben de 'Çabuk at da ailene kavuş' dedim." ifadelerini kullandı.

İlk iki maçta 2 gol atan Mısırlı futbolcunun, ailesini getirmek için artık 8 golü kaldı.

50 BİN LİRALIK SAAT

Öte yandan Albayrak'ın, attığı derbi golü nedeniyle Mohamed'e yaklaşık 7 bin dolar (50 bin TL) değerinde bir saat armağan ettiği belirtildi.