- Haberler
- Futbol Haberleri
- Abdurrahim Albayrak'tan Mostafa Mohamed'e hediye
Abdurrahim Albayrak'tan Mostafa Mohamed'e hediye
Abdurrahim Albayrak, attığı golle Galatasaray'ın Kadıköy'de kazanmasını sağlayan yeni transfer Mostafa Mohamed'e, 7 bin dolarlık (50 bin TL) saat hediye etti.
- Haber Merkezi
- 08.02.2021 - 10:57
- Güncelleme : 08.02.2021 - 11:30
Geçtiğimiz sezon 20 yıl aradan sonra Kadıköy'de kazanan Galatasaray, ezeli rakibini evinde bir kez daha mağlup etti.
Yeni transfer Mostafa Mohamed'in golüyle Fenerbahçe'yi yenen sarı-kırmızılılarda maç sonu açıklamalarda bulunan Abdurrahim Albayrak, "Mohamed, '10 gol atmadan ailemi İstanbul'a getirmeyeceğim' dedi. Ben de 'Çabuk at da ailene kavuş' dedim." ifadelerini kullandı.
İlk iki maçta 2 gol atan Mısırlı futbolcunun, ailesini getirmek için artık 8 golü kaldı.
50 BİN LİRALIK SAAT
Öte yandan Albayrak'ın, attığı derbi golü nedeniyle Mohamed'e yaklaşık 7 bin dolar (50 bin TL) değerinde bir saat armağan ettiği belirtildi.